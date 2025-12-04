На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Нино Нинидзе о желанных подарках на Новый год: «У меня такие запросы»

Актриса Нинидзе призналась, что мечтает об МРТ в качестве подарка на Новый год
«Строки»

Актриса Нино Нинидзе призналась, что по традиции планирует отпраздновать Новый год в кругу семьи. Об этом она рассказала «Пятому каналу» на премьере второго сезона сериала «Золотое дно».

Артистка добавила, что не ждет особых подарков от близких и не знает точно, что хотела бы получить в качестве сюрприза на предстоящий праздник. По ее словам, она не отказалась бы от оплаты медицинских и лечебных услуг.

«Я не знаю. Я уже взрослая девочка и могу себе позволить все сама. Вот это, знаете, МРТ, массажист — вот это вот все, вот у меня такие запросы. А все остальное я сама, спасибо», — отметила Нинидзе.

В сентябре платформа «Строки» передала «Газете.Ru», что Нинидзе назвала одним из своих любимых произведение «Узорный покров» Уильяма Сомерсета Моэма. В нем главная героиня вышла замуж за бактериолога, не испытывая к нему настоящих чувств. Вынужденная отправиться с ним в эпицентр эпидемии холеры, в провинцию Китая, девушка открывает настоящую духовную силу. Наблюдая самоотверженность монахинь и мужа, посвятившего себя борьбе с болезнью, она осознание смысла жизни. Роман лег в основу голливудского фильма «Разрисованная вуаль».

Ранее Нино Нинидзе рассказала о съемках с Прилучным.

