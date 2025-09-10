Нино Нинидзе назвала свои любимые книги

Актриса Нино Нинидзе поделилась своими любимыми книгами. Ее слова «Газете.Ru» передала платформа «Строки».

Нинидзе назвала одним из своих любимых произведение «Узорный покров» Уильяма Сомерсета Моэма. В нем главная героиня вышла замуж за бактериолога, не испытывая к нему настоящих чувств. Вынужденная отправиться с ним в эпицентр эпидемии холеры, в провинцию Китая, девушка открывает настоящую духовную силу. Наблюдая самоотверженность монахинь и мужа, посвятившего себя борьбе с болезнью, она осознание смысла жизни. Роман лег в основу голливудского фильма «Разрисованная вуаль».

«И эхо летит по горам» Халед Хоссейни является тоже одним из любимых романов артистки. В нем автор представил мозаику из взаимосвязанных историй. Через разрозненные перспективы писатель исследует темы судьбы, памяти и жизненного предназначения.

Нинидзе также любит произведение «Анна Каренина» Льва Толстого. В нем автор поднимает вопросы свободы личности, морали и границ общественного осуждения.

«Невыносимая легкость бытия» Милан Кундера попала в топ-5 любимых романов Нинидзе. Это философский трактат о человеческой жизни, любви, политике и поиске смысла. Действие происходит в Чехословакии в 1968 году, во время Пражской весны, и сосредоточено на четырех персонажах: хирурге Томаше, его жене Терезе, любовнице Сабине и профессоре Франце.

Нинидзе добавила, что ей интересна «Чайка Джонатан Левингстон» Ричарда Баха. В центре повествования — чайка Джонатан, стремящаяся не просто летать, а достичь совершенства в полете, преодолевая ограничения, наложенные ее сообществом.

«Зулейха открывает глаза» Гузели Яхиной тоже вошла в любимые произведения артистки. Это историко-психологическая проза, рассказывающая о судьбе татарской крестьянки Зулейхи Валиевой, депортированной в Сибирь в 1930 году.

Последней любимой книгой Нинидзе назвала «Фабр» Майи Габриэль Леонард. Это увлекательная приключенческая серия книг для подростков, сочетающая элементы фэнтези, юмора и экологической тематики.

Нинидзе сыграла одну из главных ролей в сериале «Виноград», который вышел в начале сентября.

Ранее шейх встал на колено и сделал неожиданное предложение Волочковой.