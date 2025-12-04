На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Скарлетт Йоханссон может сыграть в «Бэтмене»

HR: актриса Скарлетт Йоханссон ведет переговоры об участии в новой части «Бэтмена»
true
true
true
close
Mayer/Global Look Press

Американская актриса Скарлетт Йоханссон может сняться в новой части фильма о Бэтмене. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

По данным издания, Йоханссон находится на завершающем этапе переговоров по участию в фильме «Бэтмен 2». Отмечается, что съемки проекта начнутся в 2026 году.

В 2022 году Мэтт Ривз выпустил фильм «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли. В январе 2023-го режиссер подтвердил, что все еще работает над сиквелом картины. По словам Ривза, он пишет сценарий нового фильма вместе с Мэттом Томлином, работавшим над сценарием первого фильма.

В декабре 2024-го актер Джейсон Момоа сообщил, что сыграет охотника за головами Лобо в фильме «Супергерл: Женщина завтрашнего дня».

Звезда «Аквамена» опубликовал скриншот из своего старого интервью, в котором называл этого персонажа своим любимцем из комиксов. Момоа признавался, что всегда хотел сыграть Лобо. Он выражал мнение, что это будет идеальная роль для него.

В посте со скриншотом Момоа сообщил, что ему позвонили представители DC Comics и предложили роль.

Ранее Тарантино назвал самого слабого актера.

