Джейсон Момоа возвращается во вселенную DC в новой роли

Актера Джейсона Момоа утвердили на роль антигероя Лобо в предстоящей «Супергерл»

Актер Джейсон Момоа сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что сыграет охотника за головами Лобо в фильме «Супергерл: Женщина завтрашнего дня».

Звезда «Аквамена» опубликовал скриншот из своего старого интервью, в котором называл этого персонажа своим любимцем из комиксов. Момоа признавался, что всегда хотел сыграть Лобо. Он выражал мнение, что это будет идеальная роль для него.

«Они [представители DC Comics] позвонили», — подписал пост актер, чем подтвердил свое участие в проекте.

Инопланетянин с планеты Кзарния Лобо — персонаж комиксов издательства DC Comics, известный своим жестоким характером. Он обладает сверхчеловеческой силой, способностью к регенерации и неуязвимостью.

Премьера фильма «Супергерл: Женщина завтрашнего дня» запланирована на 26 июня 2026 года. Подробности сюжета пока держатся в секрете. Известно, что главную роль в проекте исполнит Милли Олкок, сыгравшая Рейниру Таргариен в сериале «Дом дракона». Режиссером выступит Крэйг Гиллеспи («Тоня против всех», «Круэлла»). Съемки фильма стартуют 13 января.

На счету Джейсона Момоа такие кинохиты, как «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Лига справедливости», «Аквамен» и «Форсаж 10». В августе 2024 года актеру исполнилось 45 лет.

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