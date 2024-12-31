Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Джейсон Момоа возвращается во вселенную DC в новой роли

Актера Джейсона Момоа утвердили на роль антигероя Лобо в предстоящей «Супергерл»
close
AP

Актер Джейсон Момоа сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что сыграет охотника за головами Лобо в фильме «Супергерл: Женщина завтрашнего дня».

Звезда «Аквамена» опубликовал скриншот из своего старого интервью, в котором называл этого персонажа своим любимцем из комиксов. Момоа признавался, что всегда хотел сыграть Лобо. Он выражал мнение, что это будет идеальная роль для него.

«Они [представители DC Comics] позвонили», — подписал пост актер, чем подтвердил свое участие в проекте.

Инопланетянин с планеты Кзарния Лобо — персонаж комиксов издательства DC Comics, известный своим жестоким характером. Он обладает сверхчеловеческой силой, способностью к регенерации и неуязвимостью.

Премьера фильма «Супергерл: Женщина завтрашнего дня» запланирована на 26 июня 2026 года. Подробности сюжета пока держатся в секрете. Известно, что главную роль в проекте исполнит Милли Олкок, сыгравшая Рейниру Таргариен в сериале «Дом дракона». Режиссером выступит Крэйг Гиллеспи («Тоня против всех», «Круэлла»). Съемки фильма стартуют 13 января.

На счету Джейсона Момоа такие кинохиты, как «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Лига справедливости», «Аквамен» и «Форсаж 10». В августе 2024 года актеру исполнилось 45 лет.

Ранее стало известно, что Брэд Питт и Анджелина Джоли развелись спустя 8 лет судов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами