Суд оштрафовал рэпера Лигалайза

Суд в Москве оштрафовал рэпера Лигалайза за нарушение закона об иноагентах

Бутырский районный суд Москвы признал виновным рэпера Лигалайза (Андрей Меньшиков (признан в РФ иностранным агентом) – настоящее имя) в совершении административного правонарушения. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Меньшикова признали виновным по статье ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ о нарушении порядка деятельности иностранного агента. Ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.

Меньшиков уехал из России спустя полгода после начала специальной операции на Украине. В декабре 2024 года Минюст признал музыканта иноагентом. Лигалайз, по мнению ведомства, распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и выступал против СВО.

После интервью журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) в начале января 2024 года Лигалайзом заинтересовалась прокуратура — его проверяли на дискредитацию российской армии, но разбирательства были прекращены из-за истечения срока давности.

В сентябре ТАСС заявлял, что Лигалайз, покинув Россию, оставил долги почти на полмиллиона рублей. Отмечается, что общая сумма долгов Меньшикова превышает 460 тыс. рублей, а часть задолженности взыскивают в принудительном порядке.

