Фомин об отмене Долиной: «Врагу не пожелаешь»

Певец Митя Фомин призвал смотреть на дело Долиной более глобально
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Певец Митя Фомин заступился за народную артистку России Ларису Долину после скандала. Его слова передает Telegram-канал «Звездач».

Фомин признался, что ему искренне жаль за всех в деле с аферой квартиры Долиной.

«Врагу не пожелаю такой ситуации, всего этого хейта, этих нервных клеток, которые тратятся у всех, кто попал в эту ситуацию», — отметил исполнитель.

Фомин считает, что нужно смотреть на ситуацию с Долиной более глобальной. По его мнению, общественность должна призывать к справедливости судебной системы.

«Артистка здесь ни при чем, и те, кто продает недвижимость, ни при чем. Надо правильно расставлять акценты в этой жизни», — рассказал артист.

27 ноября Второй кассационный суд признал законными решения Хамовнического суда Москвы, а также Мосгорсуда о возвращении Ларисе Долиной квартиры стоимостью 112 млн рублей, которую та потеряла из-за действий мошенников. Адвокат покупательницы квартиры Полины Лурье сообщила, что она намерена обжаловать решение в Верховном суде.

В последнее время российские суды аннулировали не менее трех тысяч аналогичных сделок, когда после продажи недвижимости люди сообщали, что стали жертвами мошенничества. Покупатели лишаются и денег, и недвижимости. Подробнее о деле и о том, какое влияние «эффект Долиной» оказал на рынок недвижимости, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее адвокат рассказал о последствиях запроса Верховным судом России дела Долиной.

