Бывшая жена Паши Техника о фонде с сестрой Гуфа: «Там все не святые»

Экс-жена Техника Карицкая обвинила сестру Гуфа в употреблении наркотиков
techniquepashalive/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшая жена Паши Техника, блогерша Ева Карицкая (настоящее имя — Карина Мельничук) возмутилась в Telegram-канале появлению сестры Гуфа Ольги Долматовой на встрече Попечительского совета Благотворительного фонда «Второй шанс».

На мероприятии Долматова и представители творческого объединения «DOMA» обсудили инициативу о развитии системы помощи людям, столкнувшимся с зависимостью, и их семьям.

«Вы понимаете, что там очень огромная компания, которая очень-очень давно-давно дружит, и в принципе каждый пытается держаться друг за друга. То есть, ну вы понимаете, о ком я говорю. Очень много грязи там в этой компании, в этой огромной компании, да, медийной компании. Очень много грязи, о которой я знаю, потому что я была вхожа в эту грязь. Я знаю, что там происходит. И, естественно, когда я задеваю одного человека, там начинается цепная реакция», — заявила экс-супруга певца.

Карицкая обвинила Долматову и ее компанию в употреблении наркотиков.

«Я знаю, что там все не святые. Я знаю, что каждый из них находится в лютейшем употреблении», — заявила Карицкая.

Ранее вдова Паши Техника сообщила, что будет судиться с менеджером рэпера.

