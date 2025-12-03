Стало известно, почему Надежда Кадышева теряет часть заказов на новогодние корпоративы

Народная артистка России Надежда Кадышева, которая остается популярна среди молодежи, теряет часть заказов на новогодние корпоративы из-за непродолжительного выступления. Таким мнением в разговоре с kp.ru поделился промоутер и организатор праздников Сергей Лавров.

«Надежда Кадышева запрашивает за новогодние корпоративы гонорар в 25 миллионов рублей, а иногда и в 30 миллионов. Причем за эти деньги Кадышева споет буквально 3-4 песни, остальные хиты «Золотого кольца» исполнит ее сын Григорий, что порой, если честно, отпугивает заказчиков», — заявил промоутер.

По мнению Лаврова, в первую очередь заказчики хотят увидеть выступление самой артистки, а не членов ее семьи. Однако Кадышева поет около 15-20 минут, после чего полтора часа выступают ее сын и супруг Александр Костюк.

Эксперт отметил, что аналогичная программа бывает и на концертах певицы. По его словам, из-за этого зрители пишут в соцсетях негативные отзывы.

В сентябре сын Надежды Кадышевой, певец Григорий Костюк, стал основным владельцем ее музыкальной группы «Золотое кольцо».

Согласно данным СМИ, Костюк получил 70% ООО «Театр Золотое кольцо», а доля самой артистки составляет 30%. До этого компанией поровну владели Кадышева и ее муж Александр Костюк, но недавно супруг певицы передал свою долю наследнику.

Ранее Ларисе Долиной предрекли стать популярнее Надежды Кадышевой