На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мазаев исполнит мечту и отпразднует день рождения большим концертом с оркестром

Юбилейный концерт музыканта Мазаева состоится в Театре Эстрады
true
true
true
close
Пресс-служба Сергея Мазаева

На сцене Театра Эстрады 7 декабря солист группы «Моральный кодекс», заслуженный артист России Сергей Мазаев отметит свой день рождения большим концертом с оркестром. Об этом сообщила пресс-служба Эстрадного оркестра Сергея Мазаева.

В основу программы легли произведения на русском, английском и итальянском языках — мировые хиты, песни советских композиторов и группы «Моральный кодекс».

«Выступить на сцене Театра Эстрады — моя давняя мечта, которую в этом году помог осуществить Геннадий Викторович Хазанов, художественный руководитель театра. Это идеальная площадка для выступления моего Эстрадного оркестра», — говорит он.

Создание оркестра — это еще одна мечта музыканта, с которой он жил с музыкальной школы. Желание осуществилось в 2011 году — Мазаева стал художественным руководителем и солистом собственного оркестрового коллектив. В оркестр вошли Николай Моисеенко, Александр Мясников, Сергей Гейер, Петр Ившин и другие профессиональные исполнители, играющие в различных стилях.

«Я создавал оркестр для того, чтобы самому музицировать. Играю на кларнете, саксофоне, флейте. Ну и пою как солист, с оркестром. Текущая работа доставляет мне несказанную радость. Хотя я даже работой это назвать не могу — такое приятное развлечение», — делится Мазаев.

В концерте также примут участие вокалистка Эстрадного оркестра Сергея Мазаева Алена Долбик и итальянский певец и композитор Андреа Коста.

Ранее ведущие музеи России презентовали выставки 2026 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами