Мазаев исполнит мечту и отпразднует день рождения большим концертом с оркестром

На сцене Театра Эстрады 7 декабря солист группы «Моральный кодекс», заслуженный артист России Сергей Мазаев отметит свой день рождения большим концертом с оркестром. Об этом сообщила пресс-служба Эстрадного оркестра Сергея Мазаева.

В основу программы легли произведения на русском, английском и итальянском языках — мировые хиты, песни советских композиторов и группы «Моральный кодекс».

«Выступить на сцене Театра Эстрады — моя давняя мечта, которую в этом году помог осуществить Геннадий Викторович Хазанов, художественный руководитель театра. Это идеальная площадка для выступления моего Эстрадного оркестра», — говорит он.

Создание оркестра — это еще одна мечта музыканта, с которой он жил с музыкальной школы. Желание осуществилось в 2011 году — Мазаева стал художественным руководителем и солистом собственного оркестрового коллектив. В оркестр вошли Николай Моисеенко, Александр Мясников, Сергей Гейер, Петр Ившин и другие профессиональные исполнители, играющие в различных стилях.

«Я создавал оркестр для того, чтобы самому музицировать. Играю на кларнете, саксофоне, флейте. Ну и пою как солист, с оркестром. Текущая работа доставляет мне несказанную радость. Хотя я даже работой это назвать не могу — такое приятное развлечение», — делится Мазаев.

В концерте также примут участие вокалистка Эстрадного оркестра Сергея Мазаева Алена Долбик и итальянский певец и композитор Андреа Коста.

