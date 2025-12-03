Macan проходит срочную службу без привилегий и ест в одиночестве

112: у рэпера Macan нет привилегий при прохождении срочной службы

Рэпер Macan (настоящее имя Андрей Косолапов) проходит срочную службу без «звездных» привилегий. Деталями армейской жизни артиста поделился Telegram-канал 112.

По данным канала, Косолапов соблюдает те же правила, что и остальные проходящие срочную службе.

При этом очевидцы рассказали, что знакомств артист не завел и во время завтрака, обеда и ужина ест в одиночестве.

В конце ноября Росгвардия рассказала о задачах рэпера Macan на военной службе по призыву в отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского.

По данным ведомства, артист будет выполнять задачи по «обеспечению безопасности граждан» и «охране общественного порядка» в Московском регионе.

Рэперу грозило уголовное дело, так как в 2025 году он проигнорировал шесть повесток. После этого Macan опубликовал фото с призывного пункта в Москве и заявил, что получил повестку.

Ранее Macan решил продать свою машину — «легендарную» BMW М5.