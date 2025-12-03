На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Macan проходит срочную службу без привилегий и ест в одиночестве

112: у рэпера Macan нет привилегий при прохождении срочной службы
true
true
true
close
Росгвардия

Рэпер Macan (настоящее имя Андрей Косолапов) проходит срочную службу без «звездных» привилегий. Деталями армейской жизни артиста поделился Telegram-канал 112.

По данным канала, Косолапов соблюдает те же правила, что и остальные проходящие срочную службе.

При этом очевидцы рассказали, что знакомств артист не завел и во время завтрака, обеда и ужина ест в одиночестве.

В конце ноября Росгвардия рассказала о задачах рэпера Macan на военной службе по призыву в отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского.

По данным ведомства, артист будет выполнять задачи по «обеспечению безопасности граждан» и «охране общественного порядка» в Московском регионе.

Рэперу грозило уголовное дело, так как в 2025 году он проигнорировал шесть повесток. После этого Macan опубликовал фото с призывного пункта в Москве и заявил, что получил повестку.

Ранее Macan решил продать свою машину — «легендарную» BMW М5.

