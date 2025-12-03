Названа причина смерти экс-супруги Михаила Ефремова актрисы Ксении Качалиной. Как пишет Life со ссылкой на Shot, Качалина умерла из-за острой сердечной недостаточности.

По данным издания, после смерти тело Качалиной пролежало в квартире несколько дней, на нем успели появиться трупные пятна.

Днем 2 декабря тело 54-летней женщины в квартире обнаружил сам Михаил Ефремов, который приехал навестить бывшую жену вместе с сыном.

Качалина родилась 3 мая 1971 года в Саратове. В период с 1987 по 1988 год будущая актриса училась в Саратовской консерватории имени Собинова на актерском факультете. В 1995 году она окончила ВГИК.

Дебют в кино у Качалиной состоялся в 1991 году вместе с выходом фильма «Нелюбовь», в котором она сыграла девушку Риту. Кроме того, актриса известна по ролям в картинах «Арбитр», «Дикая любовь», «Три сестры», «Тьма», «Романовы. Венценосная семья» и других.

Качалина была четвертой женой актера Михаила Ефремова. Их развод состоялся в 2004 году. В браке у актеров родилась дочь Анна-Мария Ефремова. О смерти артистки СМИ сообщили в ночь на 3 декабря.

