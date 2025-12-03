Тарантино назвал свой топ лучших фильмов 21 века

Американский режиссер Квентин Тарантино назвал свой топ-20 лучших фильмов 21 века. Его слова передает worldofreel.com.

Тарантино отметил, что составлял топ без дополнительных поисков. Он вспоминал картины из своей памяти.

«Если я не мог их вспомнить, то это ничего не значило. Это должно было быть запоминающимся. У большинства из них агрессивное кинопроизводство. Я впечатлен этим», — рассказал режиссер.

В топ-1 Тарантино вошла картина Ридли Скотта «Черный ястреб». Кинематографист назвал фильм шедевральной работой и режиссерским подвигом. На втором месте оказался мультфильм «История игрушек: Большой побег». Он назвал эту картину «Хорошим, плохим, злым» из мира анимации. Режиссер назвал финал мультфильма величайшим, отметив, что не раз плакал над ним.

Третье место заняла мелодрама Софии Копполы «Трудности перевода». Как пошутил режиссер, он настолько влюбился в проект, что начал встречаться с Копполой.

«Я говорил об этом с Педро Альмодоваром, и мы оба согласились, что это такой «девчачий фильм» в восхитительном смысле. Я очень давно не видел, чтобы «девчачий фильм» был так хорошо снят», — поделился кинематографист.

В топ-20 Тарантино также вошли проекты: «Дюнкерк» Кристофера Нолана, «Нефть» Пола Томаса Андерсона, «Зодиак» Дэвида Финчера, «Неуправляемый» Тони Скотта, «Безумный Макс: Дорога ярости» Джорджа Миллера, «Зомби по имени Шон» Эдгара Райта, «Полночь в Париже» Вуди Аллена, «Королевская битва» Киндзи Фукасаку, «Очень плохие парни» Арона Кешлиса и Навота Папушадо, «Чудаки» Джеффа Тремейна, «Школа рока» Ричарда Линклейтера, «Страсти Христовы» Мэла Гибсона, «Изгнанные дьяволом» Роба Зомби, «Шоколад» Прачии Пинкаю, «Человек, который изменил все» Беннетта Миллера, «Лихорадка» Элайя Рота, «Вестсайдская история» Стивена Спилберга.

