В Якутии появится кинофраншиза

Фильм «Рядовой Чээрин» получит продолжение
Якутский режиссер Дмитрий Кольцов рассказал в беседе с ТАСС, что создаст франшизу по своей военной драме «Рядовой Чээрин».

По словам Кольцова, россияне активно просят продолжение «Рядового Чээрина».

«Планируется «Рядовой Чээрин - 2», если все будет хорошо, то и «Рядовой Чээрин – 3», — поделился режиссер.

Сюжет первой части посвящен якутскому охотнику Егору Чээрину, который становится снайпером в период Великой Отечественной войны. Мужчина сражается с немецкими захватчиками на стороне Советского союза. Картина снята по мотивам произведения поэта и фронтовика Тимофея Сметанина «Егор Чээрин».

«Сама история Тимофея Сметанина исчерпана, поэтому мы планируем подготовить сценарий на основе воспоминаний Николаева Николая Николаевича, реального человека. Может быть, добавим воспоминания других наших ветеранов, чтобы это было продолжением традиций визуализации кусочков воспоминаний жизни наших воинов, которые служили в годы Великой Отечественной войны», — рассказал Кольцов.

