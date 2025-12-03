Юрий Быков захотел вернуться к актерской работе

Режиссер Юрий Быков признался, что хочет снова сняться в кино

Режиссер Юрий Быков рассказал в ТАСС, что хочет возобновить актерскую карьеру.

Быков признался, что его следующая киноработа будет посвящена его актерским амбициям. По словам режиссера, сейчас он находится на той стадии карьеры, когда может позволить себе больше авторского высказывания.

Как отметил Быков, новые проекты дают возможность вернуться к более личным темам и задачам. Сейчас он сосредоточился на съемках картины «Вершина». Сюжет фильма крутится вокруг группы любителей альпинизма, которые отправляются в горы вне сезона. Сценарий написал совместно с Саввой Минаевым («Мажор», «Беспринципные», «Плевако», «За час до рассвета»).

«Мой приоритет — русскоязычная аудитория. Все, что происходит здесь, для меня важнее любого зарубежного проекта», — поделился кинематографист.

В феврале Юрий Быков заявил, что скандальное поведение актера Никиты Кологривого — это часть его внутренней и внешней фактуры.

Быков назвал Кологривого публичным, ярким, небезосновательно требующим к себе всеобщего внимания человеком. Режиссер считает коллегу не просто талантливым артистом, а «одним из самых лучших» на сегодняшний момент.

