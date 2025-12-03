На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Юрий Быков захотел вернуться к актерской работе

Режиссер Юрий Быков признался, что хочет снова сняться в кино
true
true
true
close
Кадр из видео/ ТЕЛЕГА Online/RuTube

Режиссер Юрий Быков рассказал в ТАСС, что хочет возобновить актерскую карьеру.

Быков признался, что его следующая киноработа будет посвящена его актерским амбициям. По словам режиссера, сейчас он находится на той стадии карьеры, когда может позволить себе больше авторского высказывания.

Как отметил Быков, новые проекты дают возможность вернуться к более личным темам и задачам. Сейчас он сосредоточился на съемках картины «Вершина». Сюжет фильма крутится вокруг группы любителей альпинизма, которые отправляются в горы вне сезона. Сценарий написал совместно с Саввой Минаевым («Мажор», «Беспринципные», «Плевако», «За час до рассвета»).

«Мой приоритет — русскоязычная аудитория. Все, что происходит здесь, для меня важнее любого зарубежного проекта», — поделился кинематографист.

В феврале Юрий Быков заявил, что скандальное поведение актера Никиты Кологривого — это часть его внутренней и внешней фактуры.

Быков назвал Кологривого публичным, ярким, небезосновательно требующим к себе всеобщего внимания человеком. Режиссер считает коллегу не просто талантливым артистом, а «одним из самых лучших» на сегодняшний момент.

Ранее Mia Boyka накупила клюшек на миллион рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами