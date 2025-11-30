На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мошенники заявили о кончине бывшего мужа Гоар Аветисян

Блогерша Аветисян назвала тупыми мошенников, которые пишут о кончине ее экс-супруга
goar_avetisyan/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и визажистка Гоар Аветисян рассказала в Telegram-канале, что не может вернуть свой аккаунт в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Аветисян, злоумышленники продолжают распространять ложь от ее имени. 29 ноября на странице появился слух о кончине бывшего мужа блогерши Сергея. Визажистка назвала информацию «дичью» и «дном». Она понадеялась, что их общий сын не увидит этого.

Аветисян отметила, что в своем посте мошенники допустили много ошибок в ее биографии и логических несостыковок. В публикации сказано, что экс-супруга блогерши якобы не стало в возрасте 23 лет.

«Я правильно понимаю, что если Сергею сейчас 23, то забеременела я от него, когда ему было 17? Верно? Еще и Дагестан приписали! Вы понимаете, насколько мерзкие и тупые эти мошенники?!» — заявила визажистка.

В 2022 году Аветисян развелась с мужем Сергеем Григоряном. Они были в браке два года и воспитывали общего сына Гаспара. Визажистка объясняла, что причиной расставания стало отсутствие поддержки у мужа в трудную минуту. В декабре 2021 года у звезды появились осложнения после пластической операции — у нее обнаружили заражение крови. Она объяснила, что в этот период жила без любви и заботы от мужа.

Ранее у Гоар Аветисян арестовали имущество на 55 млн рублей.

