11-летний мальчик-актер погиб по дороге из школы

11-летний актер Никодем Марецки погиб, когда выходил из автобуса и попал под машину

Юный польский актер Никодем Марецки трагически погиб по дороге из школы. Об этом сообщает The Sun.

11-летний Марецки попал под машину через несколько мгновений после того, как вышел из автобуса в Щепановицах под Краковом (Польша).

На место происшествия срочно прибыли экстренные службы, и 26 ноября вертолет санитарной авиации доставил мальчика в больницу. На следующий день ребенок скончался.

Никодим снялся в польской военной драме «Белая храбрость» (2024) Марцина Кошалки. Режиссер назвал смерть мальчика огромной потерей.

«Он был очень талантлив, и мир открывался перед ним», — сказал кинематорафист.

Похороны молодого актера назначены на 3 декабря

В фильме «Белая храбрость», посвященном теме сотрудничества некоторых польских горцев с немецкими оккупантами, мальчик сыграл брата главной героини. В других фильмах он часто играл сыновей главных персонажей.

