На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

11-летний мальчик-актер погиб по дороге из школы

11-летний актер Никодем Марецки погиб, когда выходил из автобуса и попал под машину
true
true
true
close
Jam Press

Юный польский актер Никодем Марецки трагически погиб по дороге из школы. Об этом сообщает The Sun.

11-летний Марецки попал под машину через несколько мгновений после того, как вышел из автобуса в Щепановицах под Краковом (Польша).

На место происшествия срочно прибыли экстренные службы, и 26 ноября вертолет санитарной авиации доставил мальчика в больницу. На следующий день ребенок скончался.

Никодим снялся в польской военной драме «Белая храбрость» (2024) Марцина Кошалки. Режиссер назвал смерть мальчика огромной потерей.

«Он был очень талантлив, и мир открывался перед ним», — сказал кинематорафист.

Похороны молодого актера назначены на 3 декабря

В фильме «Белая храбрость», посвященном теме сотрудничества некоторых польских горцев с немецкими оккупантами, мальчик сыграл брата главной героини. В других фильмах он часто играл сыновей главных персонажей.

Накануне американский писатель Дэниел Вудрелл скончался в возрасте 73 лет.

Ранее воевавший на стороне ВСУ экс-режиссер шоу «Орел и решка» Хомко погиб в зоне СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами