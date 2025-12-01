Умер известный американский писатель

Американский писатель Дэниел Вудрелл скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщает New York Times.

Причиной смерти стал рак поджелудочной железы.

Дэниел Вудрелл известен по роману «Зимняя кость». В нем девушка-подросток ищет своего пропавшего отца, который заложил их дом и землю. Произведение попало в 100 лучших книг в жанре детектив по версии New York Times. В 2010 году вышла одноименная киноадаптация с Дженнифер Лоуренс в главной роли. Фильм получил четыре номинации на премию «Оскар», в том числе как лучший фильм года.

Помимо фильма «Зимняя кость», были экранизированы еще два произведения Вудрела: «Погоня с дьяволом» и «Рыжим тут не место».

В сентябре писатель Александр Бушков умер от остановки сердца. По словам публициста Дмитрия Иванова, коллегу госпитализировали в середине сентября. В больнице ему диагностировали пневмонию и ишемию. Как отметил мужчина, писатель находился в сознании, но не мог вставать. 29 сентября у него остановилось сердце. Медики пытались реанимировать публициста, но не смогли.

Популярность среди читателей Бушков приобрел в середине 1990-х, после выхода фэнтези-дилогии «Рыцарь из ниоткуда» и «Летающие острова». Он работал в жанрах остросюжетного детектива и фэнтези, а также писал публицистические тексты на исторические темы.

