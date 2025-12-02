Екатерина Гордон взялась за дело Ларисы Долиной

Адвокатка Екатерина Гордон заявила, что находится на связи с купившей квартиру у Ларисы Долиной Полиной Лурье. Ее слова передает Telegram-канал «Звездач».

Гордон заявила о готовности помочь Лурье в деле о мошенничестве с квартирой Долиной. Юристка отметила, что в этом разбирательстве выступает за справедливость. При этом она считает лишней травлю в адрес народной артистки.

«Я тут с Бородиной не согласна на тему того, что хейт никто не заслуживает, я за справедливость! Я убеждена, что она (Долина) попивает чаек с мятой и всё у нее нормально. И тут и Славе спасибо, которая накатила рюмашку и выступила, как обычно, без забрала, но она права!» — отметила адвокатка.

В сентябре суд подтвердил, что Лариса Долина является истинным владельцем элитной квартиры в Хамовниках, которую она ранее по указке мошенников продала матери-одиночке Полине Лурье по заниженной стоимости. Адвокатка Лурье заверила, что женщина продолжит борьбу. При этом на вопрос, удастся ли ей вернуть деньги в случае неудачи, защитница покачала головой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме предложили провести «амнистию имени Долиной».