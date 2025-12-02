На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Екатерина Гордон взялась за дело Ларисы Долиной

Адвокат Гордон заявила, что готова помочь Полине Лурье в деле с квартирой Долиной
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Адвокатка Екатерина Гордон заявила, что находится на связи с купившей квартиру у Ларисы Долиной Полиной Лурье. Ее слова передает Telegram-канал «Звездач».

Гордон заявила о готовности помочь Лурье в деле о мошенничестве с квартирой Долиной. Юристка отметила, что в этом разбирательстве выступает за справедливость. При этом она считает лишней травлю в адрес народной артистки.

«Я тут с Бородиной не согласна на тему того, что хейт никто не заслуживает, я за справедливость! Я убеждена, что она (Долина) попивает чаек с мятой и всё у нее нормально. И тут и Славе спасибо, которая накатила рюмашку и выступила, как обычно, без забрала, но она права!» — отметила адвокатка.

В сентябре суд подтвердил, что Лариса Долина является истинным владельцем элитной квартиры в Хамовниках, которую она ранее по указке мошенников продала матери-одиночке Полине Лурье по заниженной стоимости. Адвокатка Лурье заверила, что женщина продолжит борьбу. При этом на вопрос, удастся ли ей вернуть деньги в случае неудачи, защитница покачала головой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме предложили провести «амнистию имени Долиной».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами