Билеты на первые четыре представления балета «Щелкунчик» уже закончились

На сайте Большого театра скупили все билеты на ближайшие показы «Щелкунчика»
Первый канал, фотограф Дамир Юсупов

Билеты в Большой театр на балет Петра Чайковского «Щелкунчик» на 17, 18, 19 и 20 декабря закончились. В этом убедился корреспондент издания «Газета.Ru».

Продажи билетов на представление стартовали на официальном сайте театра во вторник, 2 декабря. По новым правилам, один пользователь мог приобрести четыре билета с указанием в личном кабинете паспортных данных посетителей. Билеты стоят от 5 тыс. до 50 тыс. рублей. Практически все места на балет были выкуплены в первый же час продаж. С доступом к сайту театра в это время наблюдались сложности.

В кассах в этом году билеты на «Щелкунчика» не продают. Кроме того, как и в прошлом году, билеты на «Щелкунчик» будут продаваться с помощью аукциона.

Всего в этом сезоне запланировано 33 показа «Щелкунчика» в Большом театре. Последняя постановка балета запланирована на 11 января 2026 года. Билеты на нее можно будет купить 10 декабря в 14:00.

Ранее стало известно, что мировые звезды балета выступят на рождественском гала в Кремле.

