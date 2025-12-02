agataagata/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Агата Муцениеце родила третьего ребенка. Об этом сообщило издание Super.

По данным издания, 36-летняя Муцениеце родила девочку в московском роддоме Лапино. Сейчас артистка восстанавливается, а в соцсетях продолжает выкладывать заранее заготовленный контент с беременным животом.

2 мая знаменитость рассказала, что ее возлюбленный, музыкант Петр Дранга, сделал ей предложение руки и сердца.

Еще в апреле возникли слухи о беременности Агаты Муцениеце. В сети завирусился ролик с шоу «Абсолютно другая нага», на котором интернет-пользователи разглядели округлившийся живот актрисы.

23 июня Агата Муцениеце подтвердила свою беременность в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Она выложила серию фотографий в сером трикотажном платье, которое подчеркивало ее живот. На нескольких снимках Муцениеце позировала вместе со своим женихом и дочерью Мией от первого брака с Павлом Прилучным.

