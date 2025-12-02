На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Агата Муцениеце родила третьего ребенка

Актриса Муцениеце родила девочку
true
true
true
close
agataagata/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Агата Муцениеце родила третьего ребенка. Об этом сообщило издание Super.

По данным издания, 36-летняя Муцениеце родила девочку в московском роддоме Лапино. Сейчас артистка восстанавливается, а в соцсетях продолжает выкладывать заранее заготовленный контент с беременным животом.

2 мая знаменитость рассказала, что ее возлюбленный, музыкант Петр Дранга, сделал ей предложение руки и сердца.

Еще в апреле возникли слухи о беременности Агаты Муцениеце. В сети завирусился ролик с шоу «Абсолютно другая нага», на котором интернет-пользователи разглядели округлившийся живот актрисы.

23 июня Агата Муцениеце подтвердила свою беременность в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Она выложила серию фотографий в сером трикотажном платье, которое подчеркивало ее живот. На нескольких снимках Муцениеце позировала вместе со своим женихом и дочерью Мией от первого брака с Павлом Прилучным.

Ранее стало известно, когда Прилучный и Муцениеце вновь встретятся в суде из‑за опеки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами