«Восстанавливаться год»: звезда «Дневников вампира» порвала связки во время аварии

Актриса, звезда сериала «Дневника вампира» Нина Добрев рассказала о восстановлении после аварии на электровелосипеде. Об этом пишет People.

35-летняя Добрев рассказала, что немного опережает график выздоровления, но процесс все равно будет долгим.

Актриса призналась, что во время аварии порвала крестообразную связку, мениск и сломала плато большеберцовой кости в колене.

«Я и не представляла, что восстанавливаться нужно будет от от девяти месяцев до года», — говорит она.

При этом, отметила актриса, во время выздоровления люди часто получают повторную травму, потому что решают, что уже чувствуют себя достаточно хорошо, и приступают к обычному образу жизни без перевязок и костылей.

20 мая Нина Добрев сообщила, что ее госпитализировали. Актриса попала в больницу после поездки на электровелосипеде. Звезда опубликовала фото, на одном из которых была запечатлена сидя на транспорте. На другом снимке знаменитость лежала на больничной койке с гипсом и шейным бандажом.

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