Главный дирижер Губернаторского оркестра Петербурга назвал «дебилом» композитора Делиба

Дирижер Лубченко случайно назвал «дебилом» французского композитора
Виталий Аньков/РИА Новости

Главный дирижер Губернаторского оркестра Петербурга Антон Лубченко назвал «дебилом» французского композитора Делиба. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В Эрмитаже накануне состоялся концерт лауреатов национальной музыкальной премии «Онегин», в рамках которой исполнялась опера Лео Делиба. После концерта Лубченко выложил сторис, где назвал музыку «блевотной» и посетовал на трудности работы в обществе, где такую музыку слушают.

После негодований коллег дирижер удалил пост, однако в беседе с Baza заявил, что «Дебил» возник в его сторис случайно — виной всему автозамена при наборе текста на компьютере. При этом он признал, что музыку Лео Делиба действительно не любит.

