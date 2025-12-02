«Терпение закончилось»: Калашникова прокомментировала развод Самойловой и Джигана

Певица Анна Калашникова усомнилась в разговоре с «Пятым каналом», что развод рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой является пиар-ходом.

«Честно, мне кажется, что Оксана его очень любит, ну, мне так кажется, но на этот раз все будет… Прям жестко… Знаете, как бывает… терпение закончилось, и взорвалась бутылка шампанского, и все. Но, может быть, у него еще получится закрыть ее», — поделилась певица.

Калашникова отметила, что все события в жизни Джигана и Самойловой, в числе которых и расставание, неизбежно превращаются в сериал. При этом сама исполнительница придерживается мнения, что развод все же «основан на реальных событиях».

Напомним, Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом 9 октября — соответствующий иск появился в картотеке судов 6 числа того же месяца. Суд по делу о разводе состоялся 28 октября. На него блогер приехала с двумя операторами и режиссером, занимающимся съемками реалити о ее семье. В разговоре с журналистами она заявила, что спасти брак возможно, если ее супруг «повзрослеет».

У Самойловой и Джигана растут четверо детей: 14-летняя Ариела, 11-летняя Лея, восьмилетняя Майя и пятилетний Давид.

