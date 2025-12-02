На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Терпение закончилось»: Калашникова прокомментировала развод Самойловой и Джигана

Певица Анна Калашникова усомнилась, что развод Джигана и Самойловой — пиар-ход
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Певица Анна Калашникова усомнилась в разговоре с «Пятым каналом», что развод рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой является пиар-ходом.

«Честно, мне кажется, что Оксана его очень любит, ну, мне так кажется, но на этот раз все будет… Прям жестко… Знаете, как бывает… терпение закончилось, и взорвалась бутылка шампанского, и все. Но, может быть, у него еще получится закрыть ее», — поделилась певица.

Калашникова отметила, что все события в жизни Джигана и Самойловой, в числе которых и расставание, неизбежно превращаются в сериал. При этом сама исполнительница придерживается мнения, что развод все же «основан на реальных событиях».

Напомним, Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом 9 октября — соответствующий иск появился в картотеке судов 6 числа того же месяца. Суд по делу о разводе состоялся 28 октября. На него блогер приехала с двумя операторами и режиссером, занимающимся съемками реалити о ее семье. В разговоре с журналистами она заявила, что спасти брак возможно, если ее супруг «повзрослеет».

У Самойловой и Джигана растут четверо детей: 14-летняя Ариела, 11-летняя Лея, восьмилетняя Майя и пятилетний Давид.

Ранее Джиган отреагировал на желание Оксаны Самойловой стать певицей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами