На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На ведущих канала «Живой гвоздь» составили протоколы за участие в нежелательной организации

В суд поступили дела против ведущих Ахмадиева, Родионовой и критика Антона Ореха
true
true
true
close
Shutterstock

На ведущих канала «Живой гвоздь» Айдара Ахмадиева, Евгению Родионову и Антона Ореха (настоящее имя Андрей Кравченко)составили протоколы за участие в «нежелательной организации». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Дела против ведущих поступили в Измайловский суд Москвы, в случае повторных нарушений им может грозить уголовное дело.

В июне зарегистрированную в Германии компанию Radio Echo GmbH Генпрокуратура признала нежелательной. Компания владеет онлайн-радио «Эхо», на ее базе проходят трансляции «Живого гвоздя».

Накануне в отношении рэпера Face (признан в РФ иностранным агентом) (настоящее имя Иван Дремин) возбудили уголовное дело. Материалы дела на Дремина об уклонении от обязанностей иностранного агента поступили в Кировский районный суд Уфы.

Ранее сообщалось, что Пугачева рискует потерять «Рождественские встречи».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами