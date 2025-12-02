На ведущих канала «Живой гвоздь» составили протоколы за участие в нежелательной организации

В суд поступили дела против ведущих Ахмадиева, Родионовой и критика Антона Ореха

На ведущих канала «Живой гвоздь» Айдара Ахмадиева, Евгению Родионову и Антона Ореха (настоящее имя Андрей Кравченко)составили протоколы за участие в «нежелательной организации». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Дела против ведущих поступили в Измайловский суд Москвы, в случае повторных нарушений им может грозить уголовное дело.

В июне зарегистрированную в Германии компанию Radio Echo GmbH Генпрокуратура признала нежелательной. Компания владеет онлайн-радио «Эхо», на ее базе проходят трансляции «Живого гвоздя».

Накануне в отношении рэпера Face (признан в РФ иностранным агентом) (настоящее имя Иван Дремин) возбудили уголовное дело. Материалы дела на Дремина об уклонении от обязанностей иностранного агента поступили в Кировский районный суд Уфы.

Ранее сообщалось, что Пугачева рискует потерять «Рождественские встречи».