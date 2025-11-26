Группа «Вирус!» о планах на Новый год: «Всех послали»

Участники группы «Вирус!» признались, что отказались от всех мероприятий в новогоднюю ночь, чтобы отметить праздник дома. Об этом они рассказали НСН на Celebrity Party Woman.ru.

«У нас что в июле, что в декабре разницы в количестве концертов нет. Повышается только цена. Но 31 числа мы всех послали и решили Новый год отметить дома, а все потому, что мы до 30 декабря полностью заняты. Последний концерт у нас 29 декабря, мы 30 возвращаемся и до 3 января в отпуске», - заявила солистка коллектива Ольга Лаки.

Она добавила, что на Новый год она планирует «спокойно посидеть, поесть оливье, посмотреть «Иронию судьбы». По ее словам, ей нравится процесс украшения елки, а также просмотр популярных новогодних фильмов.

Исследование аналитиков сервиса «Туту» до этого показало, что многие россияне хотят предстоящий Новый год встретить в путешествии – за год количество людей с такими планами выросло на 56%. Женщины в пути праздник отмечают чаще мужчин – 65% против 59%.

Самыми популярными среди россиян направлениями для празднования Нового года стали Москва (13%), Петербург (8%), Адлер (6%), Казань (4%) и Краснодар (3%). В среднем отправиться в эти города жители планируют на один день.

Ранее россиянам рассказали о способе продлить новогодние каникулы.