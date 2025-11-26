На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Группа «Вирус!» о планах на Новый год: «Всех послали»

Группа «Вирус!» призналась, что отметит Новый год дома
true
true
true
close
Группа «Вирус!»

Участники группы «Вирус!» признались, что отказались от всех мероприятий в новогоднюю ночь, чтобы отметить праздник дома. Об этом они рассказали НСН на Celebrity Party Woman.ru.

«У нас что в июле, что в декабре разницы в количестве концертов нет. Повышается только цена. Но 31 числа мы всех послали и решили Новый год отметить дома, а все потому, что мы до 30 декабря полностью заняты. Последний концерт у нас 29 декабря, мы 30 возвращаемся и до 3 января в отпуске», - заявила солистка коллектива Ольга Лаки.

Она добавила, что на Новый год она планирует «спокойно посидеть, поесть оливье, посмотреть «Иронию судьбы». По ее словам, ей нравится процесс украшения елки, а также просмотр популярных новогодних фильмов.

Исследование аналитиков сервиса «Туту» до этого показало, что многие россияне хотят предстоящий Новый год встретить в путешествии – за год количество людей с такими планами выросло на 56%. Женщины в пути праздник отмечают чаще мужчин – 65% против 59%.

Самыми популярными среди россиян направлениями для празднования Нового года стали Москва (13%), Петербург (8%), Адлер (6%), Казань (4%) и Краснодар (3%). В среднем отправиться в эти города жители планируют на один день.

Ранее россиянам рассказали о способе продлить новогодние каникулы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами