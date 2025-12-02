На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Наталия Орейро раскрыла, с кем из артистов России хочет записать дуэт

Певица Наталия Орейро понадеялась на дуэт со своим другом Димой Биланом
true
true
true
close
Виктор Вытольский/РИА «Новости»

Певица Наталия Орейро в интервью для «ТВ Mail» поделилась своими впечатлениями о встрече, общении и совместной работе с российским исполнителем Димой Биланом.

Орейро рассказала, что впервые пересеклась с Димой примерно пять лет назад. По ее словам, они оба входили в состав жюри на конкурсе талантов, где и состоялось их знакомство.

«Помню, в тот день на нем были черно‑белые полосатые брюки — они показались мне очень красивыми — и он был невероятно любезен со мной», - - заявила исполнительница.

Звезда «Дикого ангела» призналась, что затем продолжила общение с артистом — они переодически переписываются по электронной почте.

«У нас даже были идеи записать дуэт — возможно, когда‑нибудь это осуществится», — отметила она.

Накануне Орейро призналась, что главным испытанием во время работы над российским фильмом «Письмо Деду Морозу» для нее стал русский язык.

По словам знаменитости, основная сложность заключалась в том, что ее героине нужно было говорить не просто «по чуть‑чуть» по-русски, а грамотно и понятно для широкой аудитории зрителей. Актриса стремилась достичь высокого уровня владения языком, несмотря на неизбежный акцент

Ранее сообщалось, что певица Гагарина могла остаться без костюмов на сольном концерте в Самаре.

