Наталья Орейро о России: «Русская зима для меня — почти как родная»

Актриса Наталья Орейро призналась, что ей было тяжело сниматься на русском языке

Звезда «Дикого ангела» Наталия Орейро призналась в беседе с Woman.ru, что главным испытанием во время работы над фильмом «Письмо Деду Морозу» для нее стал русский язык.

По словам Орейро, основная сложность заключалась в том, что ее героине нужно было говорить не просто «по чуть‑чуть», а грамотно и понятно для широкой аудитории зрителей. Актриса стремилась достичь высокого уровня владения языком, несмотря на неизбежный акцент.

«Я понимаю больше, чем могу сказать, но мне очень нравится говорить по-русски, и я уже давно прилагаю усилия, чтобы иметь возможность общаться с русскими людьми на их языке», — заявила звезда.

Также актриса отметила, что с легкостью перенесла холод во время съемок проекта.

«Я давно привыкла к русской зиме. Я была в Сибири, ездила с гастролями, выступала в местах, где было −35, −40 градусов. Так что русская зима для меня — почти как родная», — сказала она.

Кроме того, в интервью артистка призналась, что если бы ей представилась возможность сыграть персонажа мечты, то она бы без колебаний выбрала роль Анны Карениной.

