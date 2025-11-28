На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Наталья Орейро о России: «Русская зима для меня — почти как родная»

Актриса Наталья Орейро призналась, что ей было тяжело сниматься на русском языке
true
true
true
close
nataliaoreirosoy/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Звезда «Дикого ангела» Наталия Орейро призналась в беседе с Woman.ru, что главным испытанием во время работы над фильмом «Письмо Деду Морозу» для нее стал русский язык.

По словам Орейро, основная сложность заключалась в том, что ее героине нужно было говорить не просто «по чуть‑чуть», а грамотно и понятно для широкой аудитории зрителей. Актриса стремилась достичь высокого уровня владения языком, несмотря на неизбежный акцент.

«Я понимаю больше, чем могу сказать, но мне очень нравится говорить по-русски, и я уже давно прилагаю усилия, чтобы иметь возможность общаться с русскими людьми на их языке», — заявила звезда.

Также актриса отметила, что с легкостью перенесла холод во время съемок проекта.

«Я давно привыкла к русской зиме. Я была в Сибири, ездила с гастролями, выступала в местах, где было −35, −40 градусов. Так что русская зима для меня — почти как родная», — сказала она.

Кроме того, в интервью артистка призналась, что если бы ей представилась возможность сыграть персонажа мечты, то она бы без колебаний выбрала роль Анны Карениной.

Ранее стало известно, что бывший миллионер Даня Милохин продолжает вести ИП в России из ОАЭ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами