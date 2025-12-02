На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пару актеров избили за кормление бродячих собак: «У меня мог случиться второй инсульт»

Актриса Сайантани Маллик заявила о нападении из‑за помощи бездомным собакам
Times of India

Актриса Сайантани Маллик и ее муж Индранила заявили, что подверглись нападению в индийском районе Раджархат в Калькутте со стороны местных жителей, когда кормили бездомных животных. Об этом сообщает The Times of India.

По словам пары, во время кормления к ним подошли несколько человек и попытались остановить, заявив, что бродячие собаки должны сами о себе заботиться. Те были против кормления бездомных животных, ссылаясь на растущее число собак в районе.

На Маллик и ее супруга якобы напали, сказано в статье, после их отказа прекратить кормление, однако сами жители отрицают факт применения физического насилия. При этом утверждается, что в результате инцидента Индранил получил ранения — ночью пара обратилась в больницу Бангура, где им оказали первую помощь. Также они обратились за помощью к полиции Калькутты и главному министру Мамате Банерджи.

«У меня мог случиться второй инсульт. Они даже напали на нас. Настаивали на том, что мы не можем кормить собак в этом районе. Судя по всему, одна из собак в какой‑то момент кого‑то укусила. Поэтому они не хотят, чтобы мы кормили их ни при каких обстоятельствах. Пытаясь остановить нас, они прибегли к насилию, что недопустимо», — высказалась Маллик.

