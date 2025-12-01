На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезда «Декстера» решил стать полицейским

CNN: актер Герард О'Доннелл пошел учиться на полицейского в 65 лет
Американский актер Герард О'Доннелл решил сменить профессию в 65 лет. Об этом сообщает телеканал CNN.

О'Доннелл поступил в полицейскую академию Эшвилла в штате Северная Каролина. На данный момент он обучается, чтобы стать настоящим сотрудником правоохранительных органов. Актер решил сменить карьеру после того, как в 2024 году ураган «Хелен» обрушился на штат Северная Каролина, куда он переехал с супругой. Тогда артист захотел помогать обществу и стать полицейским.

«В 65 лет О'Доннелл качается, отжимается и пробегает несколько миль в неделю вместе с новобранцами на десятки лет моложе его», — отметили представители телеканала.

О'Доннелл наиболее известен по своим ролям полицейских, детективов и инспекторов в различных популярных проектах. Он принял участие в таких картинах, как «Декстер», «Касл», «Безумцы», «Говорящая с призраками», «Морская полиция: Спецотдел», «Детектив Раш», «Военно-юридическая служба», «Вавилон 5», «Полиция Нью-Йорка», «Босх», «Спецназ», «Американская история преступлений», «Мыслить как преступник: За границей».

Ранее сообщалось, что против рэпера Face (признан в РФ иностранным агентом) возбудили уголовное дело.

