Жена Вована из «Реальных пацанов» перенесла операцию: «Лучше бы три раза родила»

Жена актера Селиванова Александра сделала ринопластику
selivanova.alexa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жена актера Владимира Селиванова, сыгравшего Вована в сериале «Реальные пацаны», перенесла пластическую операцию. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Александра Селиванова сделала ринопластику и удивилась тому, как тяжело проходит восстановление после операции на носу.

«Чувствую себя очень плохо. Лучше бы три раза родила, честно скажу», — поделилась с подписчиками она, показав лицо после операции.

Александра отметила, что муж сперва с недоверием отнесся к идее сделать ринопластику, однако потом стал поддерживать супругу, а после операции встретил ее с цветами и лекарствами.

Накануне Риту Дакоту обвинили после перелома в попытках оставаться «немощной» для мужа. Дакота призналась, что сломала большой палец на ноге.

Ранее Елена Товстик сделала пластику у врача, сделавшего дыру в щеке матери Бони.

