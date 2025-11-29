Жена Вована из «Реальных пацанов» перенесла операцию: «Лучше бы три раза родила»

Жена актера Владимира Селиванова, сыгравшего Вована в сериале «Реальные пацаны», перенесла пластическую операцию. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Александра Селиванова сделала ринопластику и удивилась тому, как тяжело проходит восстановление после операции на носу.

«Чувствую себя очень плохо. Лучше бы три раза родила, честно скажу», — поделилась с подписчиками она, показав лицо после операции.

Александра отметила, что муж сперва с недоверием отнесся к идее сделать ринопластику, однако потом стал поддерживать супругу, а после операции встретил ее с цветами и лекарствами.

