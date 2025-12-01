Психолог Дмитриева рассказала о своем похудении на 46 кг

Психолог и телеведущая Виктория Дмитриева раскрыла в интервью Леди Mail подробности своего похудения на 46 килограммов.

Дмитриева рассказала, что ради избавления от лишнего веса полностью изменила свой образ жизни. По словам телеведущей, она начала меньше работать, больше времени уделять себе и совместному отдыху с семьей, а также стараться избегать стресса и контролировать свой эмоциональный фон.

«Для меня гораздо важнее цифр на весах тот образ жизни, который сложился благодаря тому, что два года назад я начала худеть. Я ем полезные продукты, много времени провожу с близкими, чувствую себя абсолютно счастливой. Если вместе с этим еще и скину несколько кг, вообще отлично», — призналась Виктория.

Психолог отметила, что не планирует останавливаться на достигнутом и продолжает стремиться к идеальной для себя фигуре. Дмитриева добавила, что хочет сбрасывать вес до того момента, пока не почувствует себя «максимально комфортно в своем теле».

В октябре певица Валерия рассказала, что старается вовлекать своего супруга, продюсера Иосифа Пригожина, в спорт. По ее словам, Пригожину тяжело войти в спортивный режим из-за работы и постоянных звонков. Однако во время гастролей певица и продюсер ходят в зал вместе. Валерия отметила, что Пригожин добился хорошего прогресса в похудении.

Ранее Анна Семенович рассказала, как борется со срывами на диете.