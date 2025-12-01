В Таганроге снесли статую Павла Деревянко

В Таганроге разрушили памятник актеру Павлу Деревянко. Об этом сообщает kp.ru.

Открытие статуи прошло 30 ноября. Монумент был расположен на улице Котлостроительная. Деревянко изобразили с наградой премии «Оскар» в руках. Жители города отметили, что памятник сделан из пенопласта или какого-то другого легкого материала. Некоторые сравнили статую с арт-объектом «Аленка» из Воронежа.

Kp.ru отметили, что статую снесли на следующий день. На постаменте остались одни ботинки.

«Может, кому-то не приглянулся, и его сбросили с пьедестала. Но мне кажется, что тут просто ветер постарался — конструкция-то неустойчивая», — заявил изданию житель Таганрога.

В ноябре Измайловский районный суд Москвы удовлетворил исковые требования Сергея Николенко против актера Павла Деревянко и криптоинвестора Григория Мулузяна.

Суд потребовал взыскать с Деревянко и Мулузяна более 13 миллионов рублей задолженности. В эту сумму вошел как долг, так и неустойка и средства на судебные расходы.

Ранее сообщалось, что у Павла Деревянко могут отобрать бизнес после ареста счетов.