На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названо имя нового директора Новосибирского академического театра оперы и балета

Новым главой НОВАТ после увольнения Ары Карапетяна стал Айрат Тухватуллин
true
true
true
close
МХАТ

Айрата Тухватуллина назначили директором Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (НОВАТ), который на протяжении почти восьми лет возглавлял Ара Карапетян. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на министерство культуры РФ.

В ведомстве рассказали, что Тухватуллин в разное время занимал руководящие должности в ряде других театров. Среди них — Нижегородский государственный театр оперы и балета имени А. С. Пушкина, Центральный Дом Актера имени А. А. Яблочковой и Московский Художественный академический театр имени А. П. Чехова.

1 декабря издание «Сиб.фм» написало, что Ара Карапетян решил покинуть должность генерального директора Новосибирского театра оперы и балета. Он занял руководящий пост в НОВАТ в январе 2018 года.

29 ноября администратор-кассир службы продаж Большого театра Светлана Малышева сообщила, что стоимость билетов на балет «Щелкунчик» сохранилась с 2024 года. По ее словам, максимальная стоимость билета на одну из самых популярных постановок и в декабре 2025 года, и в январе следующего года составит 50 тыс. рублей за место в партере. Минимальный порог в декабре — 1250 рублей, а в январе — 800 рублей.

Ранее мюзикл по хитам Александра Розенбаума продлили до 2026 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами