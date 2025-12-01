Названо имя нового директора Новосибирского академического театра оперы и балета

Айрата Тухватуллина назначили директором Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (НОВАТ), который на протяжении почти восьми лет возглавлял Ара Карапетян. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на министерство культуры РФ.

В ведомстве рассказали, что Тухватуллин в разное время занимал руководящие должности в ряде других театров. Среди них — Нижегородский государственный театр оперы и балета имени А. С. Пушкина, Центральный Дом Актера имени А. А. Яблочковой и Московский Художественный академический театр имени А. П. Чехова.

1 декабря издание «Сиб.фм» написало, что Ара Карапетян решил покинуть должность генерального директора Новосибирского театра оперы и балета. Он занял руководящий пост в НОВАТ в январе 2018 года.

