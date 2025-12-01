На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сюткин дал совет молодым артистам перед будущим концертом в Санкт-Петербурге

Певец Сюткин посоветовал молодым артистам не останавливаться в саморазвитии
true
true
true
close
Пресс-служба клуба «Космонавт»

Певец и композитор Валерий Сюткин посоветовал молодым артистам не останавливаться в саморазвитии на протяжении всей своей карьеры. Его слова «Газете.Ru» передали в клубе «Космонавт».

«Проявил себя? Закрепи. Потому что гений — это тот человек, который знает, что талантлив, но продолжает работать. Поэтому работать, работать над собой, над песнями. И не останавливаться!» — поделился артист.

Сюткин добавил, что сам не навязывается к молодым артистам. Композитор считает, что инициатива сотрудничества должна исходить от них.

«Но из последнего, из недавнего, относительно, это, конечно же, дуэт с сыном Николая Арутюнова, Сергеем Арутюновым. Я любезно ему предоставил исполнить песню «Я то, что надо» в его аранжировке, но и помог в припеве поддержать. Произведение мое», — рассказал исполнитель.

Сюткин поделился напутствующим словом перед своим грядущим концертом в Санкт-Петербурге. Выступление состоится 7 декабря в 19:00 в клубе «Космонавт».

Ранее сообщалось, что Иван Ургант вернулся на московскую сцену.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами