Сюткин дал совет молодым артистам перед будущим концертом в Санкт-Петербурге

Певец и композитор Валерий Сюткин посоветовал молодым артистам не останавливаться в саморазвитии на протяжении всей своей карьеры. Его слова «Газете.Ru» передали в клубе «Космонавт».

«Проявил себя? Закрепи. Потому что гений — это тот человек, который знает, что талантлив, но продолжает работать. Поэтому работать, работать над собой, над песнями. И не останавливаться!» — поделился артист.

Сюткин добавил, что сам не навязывается к молодым артистам. Композитор считает, что инициатива сотрудничества должна исходить от них.

«Но из последнего, из недавнего, относительно, это, конечно же, дуэт с сыном Николая Арутюнова, Сергеем Арутюновым. Я любезно ему предоставил исполнить песню «Я то, что надо» в его аранжировке, но и помог в припеве поддержать. Произведение мое», — рассказал исполнитель.

Сюткин поделился напутствующим словом перед своим грядущим концертом в Санкт-Петербурге. Выступление состоится 7 декабря в 19:00 в клубе «Космонавт».

Ранее сообщалось, что Иван Ургант вернулся на московскую сцену.