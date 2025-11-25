На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Люблю поесть»: Семенович рассказала, как борется со срывами на диете

Анна Семенович призналась, что чередует жесткие диеты со срывами на сладкое
ann_semenovich/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Анна Семенович рассказала, что ей приходится прикладывать большие усилия, чтобы сохранить красивую фигуру. Как призналась артистка в беседе с Общественной Службой Новостей, она часто сидит на жестких диетах, но периодически срывается с них на сладкие и калорийные блюда.

Певица отметила, что ей нравится экспериментировать с питанием, так как оставаться в рамках одной системы слишком сложно.

«Я, честно говоря, люблю поесть. Да, конечно, нужно выглядеть достойно на сцене, я по возможности делаю все, что от меня зависит, дабы иметь стройную фигуру, но на свете так много разных вкусных сладостей и калорийных блюд, что иногда не удается удержаться», — рассказала Семенович.

По ее словам, после очередного срыва она снова возвращается к жесткой диете. Кроме того, после таких ситуаций певица начинает активнее заниматься спортом, делая упор как на силовые тренировки, так и на кардионагрузки.

До этого Анна Семенович рассказала, что работает с психологом, чтобы избавиться от расстройства пищевого поведения. По словам знаменитости, к этому ее привела спортивная карьера, а также участие в группе «Блестящие», когда она вынуждена была постоянно соблюдать диеты, чтобы не набирать лишние килограммы. Звезда призналась, она с детства перепробовала много разных диет, пила мочегонные препараты ради похудения, а сейчас приступила к новому этапу похудения. За год артистка избавилась от семи лишних килограммов с помощью «Семавика», а теперь решила похудеть еще на пять килограммов, но уже с помощью диеты и аппаратных процедур, направленных на коррекцию фигуры.

