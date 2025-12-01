Звездный стилист пожаловался на поведение Ларисы Долиной

Работавший с народной артисткой Ларисой Долиной звездный стилист Никита Карстен пожаловался на поведение певицы. Об этом сообщает издание Super.

Карстен объяснил, что стилизовал для Долиной съемку, после чего материалы должны были использовать все участники процесса, включая его. Однако, утверждает стилист, артистка не стала соблюдать договоренности — на вопрос о фото и видео для размещения представители Долиной ответили отказом.

«На что мне ответили: «Фото и видео материалы Лариса Долина использовать запретила. Только она может их публиковать»», — поделился Карстен.

Лариса Долина эти обвинения пока не комментировала.

27 ноября суд оставил квартиру Ларисы Долиной, которую певица продала под воздействием мошенников, в собственности артистки. При этом покупательнице, Полине Лурье, деньги не вернули, а ее иск был отклонен. После этого в СМИ стали появляться сообщения о том, что зрители сдают билеты на концерты Долиной, а некоторые компании прекращают с ней сотрудничество.

В последнее время российские суды аннулировали более трех тысяч аналогичных сделок, когда после продажи недвижимости люди сообщали, что стали жертвами обмана. В результате покупатели квартир лишались и жилплощади, и денег. Что известно о деле и как «эффект Долиной» повлиял на рынок недвижимости — в материале «Газеты.Ru»

Ранее Ксения Бородина призвала прекратить хейт в адрес Долиной.