Водонаева высмеяла скандал с квартирой Долиной

Блогерша Водонаева пошутила, что потратила все деньги на украшения из-за мошенников

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) высмеяла скандал с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной.

Водонаева пошутила, что потратила все деньги на украшения под влиянием мошенников. Тем самым она сделала отсылку на дело об афере с недвижимостью Долиной.

«Прошу суд взыскать с магазина деньги в мою пользу, так как я не осознавала свои действия и не могла ими руководить», — подписала публикацию блогерша.

27 ноября Второй кассационный суд признал законными решения Хамовнического суда Москвы, а также Мосгорсуда о возвращении Ларисе Долиной квартиры стоимостью 112 млн рублей, которую та потеряла из-за действий мошенников. Адвокат покупательницы квартиры Полины Лурье сообщила, что она намерена обжаловать решение в Верховном суде.

29 ноября Telegram-канал «Baza» сообщал, что россияне стали массово отказываться от билетов на концерты Ларисы Долиной. Во Владивостоке, где выступление артистки запланировано на 29 ноября, появилось 224 свободных мест, хотя еще вчера их было всего 25. В Хабаровске — 2 декабря — количество не распроданных билетов выросло с 7 до 35.

29 ноября крупнейшая служба консьержей в Дубае сообщила в беседе с kp.ru, что ни в новогоднюю ночь, ни в декабре у Ларисы Долиной не запланировано концертов в ОАЭ. Ходил слух, что в графики артистки 20 выступлений в Дубае.

