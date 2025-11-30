На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Наталья Штурм об отмене выступлений Долиной в кафе: «Она опять в плюсе»

Певица Наталья Штурм заявила, что Долиной уже заплатили за отмененное выступление
nataliashturm/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Наталья Штурм заявила в Telegram-канале, что народная артистка России Лариса Долина получает только выгоду за отмененные концерты в кафе и ресторанах.

«Так она опять в плюсе! По райдеру артиста предоплата в размере 100% делается заранее. То есть деньги за концерт ей уже заплатили!» — отметила певица.

По словам Штурм, гонорар не возвращается при условии, что заказчик решил отменить концерт.

«Певица же не отказывалась выступить? Нет! Вряд ли в форс-мажорные обстоятельства, предусмотренные договором, подпадает внезапная потеря репутации», — уточнила исполнительница.

Штурм заявила, что кафе, отменившее выступление Долиной, не получит обратно «многомиллионный гонорар» артистки. Она предположила, что заведение может «простить» эти деньги певице, чтобы «не мараться и не связываться» с ней. Исполнительница не исключила, что ресторан может подать в суд или перенести выступление на другой срок.

«Может, Сергей Пудовкин прокомментирует, он же директор. Ему не впервой скандалы разгребать», — заключила артистка.

28 ноября Telegram-канал «Клиент всегда прав» сообщил, что администрация кафе «Пушкинъ» удалила с сайта и из соцсетей информацию о выступлении Долиной в новогоднюю ночь. Билеты на это мероприятие продавали за 95 тысяч рублей.

Ранее в Госдуме призвали дать продолжение делу Долиной.

