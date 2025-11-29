На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Сильно отравился, две недели не ел»: раскрыты новые детали кончины Градского

Сын Градского Даниил: незадолго до кончины артист отравился арбузами
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Раскрыты новые детали кончины народного артиста России Александра Градского. Об этом сын артиста Даниил рассказал в интервью aif.ru.

По словам Даниила, за несколько дней до инсульта композитор и исполнитель сильно отравился арбузами.

После отравления он две недели не ел и не принимал лекарства, дважды отказался от госпитализации. У него были очень серьезные и странные симптомы, не типичные для обычного отравления», — рассказал мужчина.

Наследник композитора предполагает, что инсульт отца не был случайным, и утверждает, что, помимо проблем с ЖКТ, за несколько недель до кончины Градский испытывал боли в сердце.

Даниил Градский уверен, что жена его отца Марина Коташенко обратилась к врачам слишком поздно.

28 ноября 2021 года Александра Градского не стало — у него случился ишемический инсульт в реанимации. Ему было 72 года.

В августе Даниил Градский требовал исключить вдову отца из числа наследников. В качестве своего обоснования требования он указал, что музыкант женился на возлюбленной без своего намерения.

Ранее Марата Башарова обязали выплачивать алименты.

