Продюсер рассказал, как «Брата» удалось снять за $99 тысяч: «Экономили на всем»

Продюсер Сельянов: квартиры в фильме «Брат» принадлежали членам съемочной группы
Кинокомпания СТВ

Продюсер Сергей Сельянов рассказал, как фильм Алексея Балабанова «Брат» удалось снять за $99,6 тыс. Новое интервью Сельянова опубликовало издание «Караван историй».

«Экономили на всем. Квартиры, где проходили съемки, принадлежали членам группы», — сказал он.

Продюсер отметил, что квартира, куда по ошибке постучался радиоведущий, принадлежала Балабанову, а пистолет с глушителем из пластиковой бутылки Данила Багров мастерил в квартире супруги режиссера — художницы по костюмам Надежды Васильевой.

«Ставший культовым свитер крупной вязки, который носил Данила в кадре, Надя — выдающийся художник по костюмам — отыскала в груде вещей на барахолке и купила за 35 рублей», — вспомнил он, добавив, что многие актеры снимались в своей одежде.

В августе в Екатеринбурге появилась улица, названная в честь Алексея Балабанова. Новая улица расположилась в Чкаловском районе города в границах между Лучистой улицей, проектируемой магистральной улицей общегородского значения, руслом реки Шиловки, проектируемым проездом, Полевским трактом, улицей Перспективной и ЕКАД.

Ранее актриса из «Брата-2» назвала своего кандидата на роль Сергея Бодрова в байопике.

