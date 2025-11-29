На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
19‑летняя Аврора Киба проведет зиму с Лепсом — и с мамой

Певец Григорий Лепс заявил, что проведет зимний отдых с Кибой и ее матерью
avrorakiba/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Григорий Лепс заявил, что намерен провести зимний отдых в сопровождении своей 19‑летней невесты Авроры Киба, а также мамы девушки. Видео с исполнителем публикует Telegram-канал «Сплетница Кэт».

«Аврора будет, скорее всего, с матушкой со своей. Посмотрим», — уточнил артист.

Также Лепс добавил, что не одобряет новое увлечение избранницы диджеингом, но в то же время подчеркнул: «Чем бы дитя ни тешилось...»

Григорий Лепс впервые появился на публике с возлюбленной на Петербургском международном экономическом форуме в прошлом году. Позже девушка разместила в личном блоге подарок от народного артиста России — кольцо с бриллиантом. Аврора Киба лаконично подписала снимок: «Коротко, но ясно». В сентябре прошлого года Григорий Лепс объявил ее женой.

Сейчас Кибе 19 лет, Лепсу — 63 года. Недавно девушка намекнула на беременность и свадьбу. А Лепс в конце ноября добавлял, что торжество может состояться уже весной, хотя точные даты пока не определены. Также артист заявлял с толикой иронии, что мечтает сыграть свадьбу на Красной площади и поставить барную стойку прямо у Мавзолея.

