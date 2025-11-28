На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Создательница «Тоннеля» о звезде сериала «Хирург»: «Может вызывать раздражение»

Режиссер Фархшатова заявила, что Сергей Гилев не боится вызвать раздражение
true
true
true
close
KION

Режиссер Флюза Фархшатова призналась, что впервые работала со звездой сериала «Хирург» Сергеем Гилевым, несмотря на то, что давно знакома с артистом.

Творческий тандем Фархшатовой и Гилева состоялся в рамках криминального триллера «Тоннель», который выйдет в онлайн-кинотеатре KION уже 1 декабря.

«Сереже я благодарна за то, что он не побоялся показать эту слабость, которая может вызывать даже раздражение у зрителя», — высказалась режиссер.

Фархшатова отметила, что актеру удалось создать в сериале образ обаятельного, умного, веселого, но очень слабого человека, чья слабость стала пусковым механизмом всей истории.

Помимо Гилева, режиссер выделила актрису Елизавету Боярскую, назвав знаменитость своим личным открытием. По ее словам, артистка отличает ум, бесстрашие и беспрекословная преданность профессии — Боярская отдает «делу всю себя без остатка».

close
KION

Первый показ «Тоннеля» состоялся на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон», прошедшем с 15 по 20 сентября на курорте «Роза Хутор» в Сочи. В декабре сериал сначала выйдет на KION, а потом его покажут в эфире телеканала НТВ. Режиссером выступила Флюза Фархшатова («Комплекс бога», «Спроси Марту», «О чем говорят мужчины. Продолжение»).

Боярская сыграла в проекте сотрудницу таможни Светлану Суворову, которая оказывается втянутой в криминальные разборки на границе с Финляндией из-за похищенного мужа.

Ранее певица Краймбрери призналась, что нашла способ совмещать материнство и карьеру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами