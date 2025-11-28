Создательница «Тоннеля» о звезде сериала «Хирург»: «Может вызывать раздражение»

Режиссер Фархшатова заявила, что Сергей Гилев не боится вызвать раздражение

Режиссер Флюза Фархшатова призналась, что впервые работала со звездой сериала «Хирург» Сергеем Гилевым, несмотря на то, что давно знакома с артистом.

Творческий тандем Фархшатовой и Гилева состоялся в рамках криминального триллера «Тоннель», который выйдет в онлайн-кинотеатре KION уже 1 декабря.

«Сереже я благодарна за то, что он не побоялся показать эту слабость, которая может вызывать даже раздражение у зрителя», — высказалась режиссер.

Фархшатова отметила, что актеру удалось создать в сериале образ обаятельного, умного, веселого, но очень слабого человека, чья слабость стала пусковым механизмом всей истории.

Помимо Гилева, режиссер выделила актрису Елизавету Боярскую, назвав знаменитость своим личным открытием. По ее словам, артистка отличает ум, бесстрашие и беспрекословная преданность профессии — Боярская отдает «делу всю себя без остатка».



Первый показ «Тоннеля» состоялся на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон», прошедшем с 15 по 20 сентября на курорте «Роза Хутор» в Сочи . В декабре сериал сначала выйдет на KION, а потом его покажут в эфире телеканала НТВ. Режиссером выступила Флюза Фархшатова («Комплекс бога», «Спроси Марту», «О чем говорят мужчины. Продолжение»).

Боярская сыграла в проекте сотрудницу таможни Светлану Суворову, которая оказывается втянутой в криминальные разборки на границе с Финляндией из-за похищенного мужа.

