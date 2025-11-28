Мари Краймбрери раскрыла лайфхак для мам: «Быть матерью и певицей непросто»

Популярная российская певица Мари Краймбрери рассказала «Газете. Ru», что, несмотря на трудности, нашла способ организовать свой рабочий процесс так, чтобы больше времени проводить с дочерью.

«Быть матерью и работать в музыкальной индустрии — это непросто. Но я научилась работать удаленно, что помогает решать многие вопросы, не выходя из дома. Это дает мне возможность быть рядом с дочерью и семьей, что для меня всегда на первом месте. Их поддержка и любовь вдохновляют меня на творчество», — рассказала она.

Недавно, поделилась артистка, она выпустила клип на песню «Мам, я стану мамой», что стало важным шагом в ее карьере. Знаменитость отметила, что часто слушает с дочерью музыку разных жанров — от классики до детских песен.

«Они помогают создавать особую атмосферу уюта и любви, в которой она [дочь] может расслабиться и почувствовать заботу», — заявила Краймбрери.

Также исполнительница выразила готовность поддержать дочь в выборе жизненного пути: она отказалась навязывать наследнице свою волю.

«Если в будущем моя дочь захочет связать свою жизнь с музыкой, я ее, конечно, поддержу. Для меня важно, чтобы она была счастлива и занималась тем, что ей нравится, поэтому с моей стороны не будет жестких условий и навязывания той или иной профессии», — подчеркнула звезда.

Ко Дню матери сервис «КИОН Музыка» проанализировал прослушивание треков о мамах. Взрослые предпочитают песни для себя, дети — свои композиции. Лидеры взрослого чарта: «Сегодня к маме я приехала домой» группы «Краски», «Мама» Burito и Стаса Михайлова, «Спасибо за все, мам» Мари Краймбрери и Елки, «Поговори со мною, мама» Валентины Толкуновой, «Мне мама тихо говорила» Филиппа Киркорова, «Мама» Юрия Шатунова и «Мама» Басты.

Среди детских песен популярны «Мама-первое слово» «Александра и детские песни», «Песенка мамонтёнка» Клары Румяновой и «Мама» Лены Степановой и Ансамбля имени Владимира Локтева.

Ранее Катя Лель заявила о подготовке необычного подарка на День матери.