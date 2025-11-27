Шеф‑повара развеяли главный гастрономический миф: «Наш суп лучше»

Команда ресторана Mamai‑Calé — Михаил Ксенофонтов, Максим Микшис и Андрей Кошкодан — уверили в беседе с «Газетой.Ru», что утверждение, якобы южная кухня обязательно жирная и тяжелая, — одно из главных заблуждений.

На самом деле, как подчеркивают повара, она строится на балансе и свежести, включает много зелени, овощей, рыбы и легких соусов.

«Она удивительно тонкая и деликатная, если уважительно отнестись к продукту и не перегружать его. И да, она точно не ограничивается шашлыком и лепешками», — говорят эксперты.



Шефы отмечают, что иногда успех приходит к блюдам, которые изначально не казались перспективными. Так, мозговая косточка и самса стали настоящими хитами, несмотря на скептические прогнозы.

«Черноморский вкус ассоциируется не только с Черным морем, но еще и с горами и с кавказскими блюдами. Черноморская кухня — это всегда поиск свежих ингредиентов, свежих помидоров, знание лучшего поставщика и продавца, которые как раз-таки тебе этот качественный продукт могут предоставить», — рассказывают они.



По словам команды ресторана, у них в меню уже 5 лет неизменно присутствует луковый суп — вопреки стереотипу, что это исключительно зимнее блюдо. Гости часто сравнивают его с французским аналогом и отмечают, что российская версия даже превосходит оригинал.

«Но оно так нравится гостям, что многие сопоставляют суп из Mamai-Calé с тем, который пробовали во Франции. И знаете, что? Они всегда говорят, что наш суп лучше. А еще мы не меняем рецепт манты и шашлыка, который привезли из Алматы», — заявляют повара.

