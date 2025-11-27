Звезда «Дикого ангела» рассказала, почему отказалась от Голливуда

Актриса и певица Наталия Орейро призналась в интервью Надежде Стрелец, что ей предлагали контракты в Голливуде.

Орейро призналась, что отказалась от возможности работать там. По ее словам, ее никогда не интересовал Голливуд.

«Мне предлагали контракты, делали хорошие предложения. И хотя я люблю голливудское кино как зритель, у меня никогда не было потребности признания там. Мне пришлось бы переезжать, менять свой язык, играть уже не главные роли, а преимущественно латиноамериканок. Здесь же у меня есть возможность выбирать роли и материал», — поделилась артистка.

Артистка не видит смысла реализовываться в Голливуде. По словам актрисы, там ей бы пришлось играть то, что ей неинтересно. Орейро отметила, что для нее также важно разговаривать на родном языке — испанском.

«Я чувствую по-настоящему свой язык, потому что он часть моей культуры. Очень важно иметь возможность рассказывать истории, которые формируют культурный контекст моей страны, на своем родном языке. А не на чужом, пусть и глобальном», — рассказала актриса.

