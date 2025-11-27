На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Исполнительница хита «Сигма бой» раскрыла, почему не выступит в новогоднюю ночь

Певица Мария Янковская захотела провести новогоднюю ночь с семьей
true
true
true
close
Детское радио/Rutube

Исполнительница хита «Сигма бой» Мария Янковская рассказала в беседе с kp.ru, что не собирается выступать в новогоднюю ночь.

Янковская объяснила, что хочет провести это время вместе с родными. По мнению певицы, семья важнее денег. При этом артистка отметила, что проведет несколько концертов в новогодние праздники.

«Я все не назову, потому что очень много мероприятий… Всем этим занимается мой менеджер и продюсер. Даже если предлагали (имеет в виду работу в новогоднюю ночь), я бы, наверное, отказалась», — поделилась артистка.

Песня «Сигма бой» вышла в октябре 2024 года. Ее исполняют певицы Betsy (Светлана Чертищева) и Мария Янковская. Композиция стала вирусной вскоре после релиза — она набрала на YouTube свыше 51 млн просмотров за три месяца. В середине января композиция попала на седьмую строчку нового чарта «Hot Dance/Pop Songs» от Billboard.

В сентябре автор песни «Сигма-бой» Михаил Чертищев заявил, что не против поучаствовать вместе с дочерью Светланой в «Голубом огоньке». По мнению композитора, будет прекрасно, если на таком мероприятии появятся молодые артисты.

Ранее в Госдуме призвали создать «голубой огонек» для детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами