Исполнительница хита «Сигма бой» раскрыла, почему не выступит в новогоднюю ночь

Исполнительница хита «Сигма бой» Мария Янковская рассказала в беседе с kp.ru, что не собирается выступать в новогоднюю ночь.

Янковская объяснила, что хочет провести это время вместе с родными. По мнению певицы, семья важнее денег. При этом артистка отметила, что проведет несколько концертов в новогодние праздники.

«Я все не назову, потому что очень много мероприятий… Всем этим занимается мой менеджер и продюсер. Даже если предлагали (имеет в виду работу в новогоднюю ночь), я бы, наверное, отказалась», — поделилась артистка.

Песня «Сигма бой» вышла в октябре 2024 года. Ее исполняют певицы Betsy (Светлана Чертищева) и Мария Янковская. Композиция стала вирусной вскоре после релиза — она набрала на YouTube свыше 51 млн просмотров за три месяца. В середине января композиция попала на седьмую строчку нового чарта «Hot Dance/Pop Songs» от Billboard.

В сентябре автор песни «Сигма-бой» Михаил Чертищев заявил, что не против поучаствовать вместе с дочерью Светланой в «Голубом огоньке». По мнению композитора, будет прекрасно, если на таком мероприятии появятся молодые артисты.

Ранее в Госдуме призвали создать «голубой огонек» для детей.