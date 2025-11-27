Экс-участник «Дома-2» угрожает «покинуть этот мир» на фоне обвинений в мошенничестве

Бывший участник «Дома-2», блогер Андрей Чуев рассказал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что у него случился психологический срыв из-за обвинений в мошенничестве.

Чуев признался, что ему очень плохо. У блогера появились проблемы со сном и начались панические атаки. Мужчина признался, что у него пропало желание жить

«Довели, я больше не хочу жить в мире, где средства массовой информации могут вот так просто разрушить твою жизнь, клеветой», — поделился блогер.

25 ноября Telegram-канал Shot сообщил, что Андрея Чуева и актера Евгения Булку обвинили в крупном мошенничестве с частной школой в ОАЭ.

По словам считающих себя пострадавшими россиян, Чуев и Булка вместе с другими организаторами активно набирали студентов и преподавателей для элитной «Школы будущего» для русскоязычных детей. В обучение ценой от 539 тысяч рублей до 906 тысяч рублей в год вложились минимум 127 родителей из России, сумма ущерба составляет примерно 100 млн рублей.

Сам Чуев опроверг, что участвовал в мошенничестве.

