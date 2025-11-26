На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Джан Яман возвращается в Россию в новой роли

Премьера «Сандокан: Принц пиратов» с Джаном Яманом состоится 2 декабря в РФ
true
true
true
close
Пресс-служба Амедиатеки

Российская премьера первых двух серий приключенческого сериала «Сандокан: Принц пиратов» состоится 2 декабря 2025 года — россияне увидят проект одновременно с мировой аудиторией. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Амедиатека.

Сюжет экранизации культовой серии романов итальянского писателя Эмилио Сальгари переносит зрителя в середину XIX века — на остров Борнео, где разворачивается борьба за свободу с пиратом Сандоканом в центре событий.

Судьба сводит Сандокана с Марианной — дочерью британского консула: между ними вспыхивает страсть, однако их союз оказывается под угрозой, поскольку на пути влюблённых встает лорд Брук — охотник на пиратов, скрывающий тайну своего происхождения.

Съемки проходили в Италии — в Формелло, а также в регионах Лацио, Тоскана и Калабрия, где были воссозданы пейзажи Юго‑Восточной Азии. В каст вошли Джан Яман («Фиолетовый как море») в роли Сандокана, Алана Блур («Мужчина против малыша») как Марианна, а также Эд Вествик («Сплетница») и Джон Ханна («Мумия»).

19 марта турецкий актер Джан Яман, известный по роли в сериале «Ранняя пташка», приезжал в Россию на закрытую премьеру нового турецкого сериала «Эль Турко».

Ранее актер Иван Охлобыстин заявил, что Орейро стойко снималась в мороз.

