Власти Москвы потребовали изъять имущество комика Батрутдинова

ТНТ

Департамент городского имущества Москвы подал заявление в Бабушкинский районный суд с просьбой изъять имущество комика Тимура Батрутдинова. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в Telegram-канале.

По информации в карточке дела в базе Мосгорсуда, иск был подан к 31 ответчику, среди которых числится и Батрутдинов. Материалы поступили в суд 21 ноября.

Департамент городского имущества требует изъять для государственных нужд объекты недвижимости, расположенные на территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии.

Подготовка дела к разбирательству назначена на 18 декабря 2025 года.

В сентябре суд взыскал с Батрутдинова плату за коммунальные услуги.

В июле Батрутдинов присоединился к шоу «Мастер игры». Он рассказывал, что шокирован методами другого участника — блогера Жени Ершова. Юморист назвал Ершова «очень опасным животным». Комик заявил, что блогер пойдет на все ради победы.

В проекте Батрутдинов также проявлял симпатию к внучке первого президента Узбекистана Мариам Тилляевой. Однако у девушки были другие планы на комика.

Ранее с бывшего главы департамента культуры Москвы взыскали более миллиарда рублей.

