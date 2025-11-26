Гузеева тайно развелась после 20 лет брака

Бессменная ведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева на протяжении нескольких лет скрывала от публики факт развода с ресторатором Игорем Бухаровым. Об этом сообщает kp.ru.

Друзья актрисы рассказали изданию, что супруги официально расторгли брак еще в 2019 году — после 20 лет совместной жизни. В то же время ни сама актриса, ни её бывший супруг публично не заявляли о расторжении брака.

«Возможно, Лариса, скрывая свой развод от публики, попросту поддерживает имидж умудренной опытом жены, который важен для шоу «Давай поженимся!». Или же супруги все-таки помирились и сошлись, но не стали заново регистрировать отношения», — отмечается в статье.

Также kp.ru напоминает, что семейная жизнь Гузеевой и Бухарова переживала минимум три кризиса, известных широкой публике: в 2009 году он произошел из-за, как рассказывала телеведущая, измены мужа; в 2016 году — его критики в сторону Гузеевой, а также в 2017 году. Тогда актриса заявляла, что живет отдельно от супруга, и они находятся на грани развода.

Бухаров и Гузеева познакомились в юности: ей было 18, а ему — 17. Однако роман пары начался значительно позже, когда Бухаров уже стал успешным ресторатором, а Гузеева пережила первый развод. Свадьба состоялась в 1999 году, а в 40 лет актриса родила дочь Ольгу.

