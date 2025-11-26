На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Гузеева тайно развелась после 20 лет брака

kp.ru: телеведущая Лариса Гузеева тайно развелась с Бухаровым после 20 лет брака
true
true
true
close
_larisa_guzeeva_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бессменная ведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева на протяжении нескольких лет скрывала от публики факт развода с ресторатором Игорем Бухаровым. Об этом сообщает kp.ru.

Друзья актрисы рассказали изданию, что супруги официально расторгли брак еще в 2019 году — после 20  лет совместной жизни. В то же время ни сама актриса, ни её бывший супруг публично не заявляли о расторжении брака.

«Возможно, Лариса, скрывая свой развод от публики, попросту поддерживает имидж умудренной опытом жены, который важен для шоу «Давай поженимся!». Или же супруги все-таки помирились и сошлись, но не стали заново регистрировать отношения», — отмечается в статье.

Также kp.ru напоминает, что семейная жизнь Гузеевой и Бухарова переживала минимум три кризиса, известных широкой публике: в 2009 году он произошел из-за, как рассказывала телеведущая, измены мужа; в 2016 году — его критики в сторону Гузеевой, а также в 2017 году. Тогда актриса заявляла, что живет отдельно от супруга, и они находятся на грани развода.

Бухаров и Гузеева познакомились в юности: ей было 18, а ему — 17. Однако роман пары начался значительно позже, когда Бухаров уже стал успешным ресторатором, а Гузеева пережила первый развод. Свадьба состоялась в 1999 году, а в 40 лет актриса родила дочь Ольгу.

Ранее певица Седокова рассказала, что выживает ради детей после кончины Яниса Тиммы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами